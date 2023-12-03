تعليق شركة سهم الضيافة في سوق الأسهم السعودي

علق سوق الأسهم السعودي سهم شركة “دار الضيافة” عن التداول وذلك ضمن حراك الاستحواذ الجاري بين الشركة و العرض المقدم من شركة أخرى.

حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “دور للضيافة ” على العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار لمساهمي شركة دور لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في شركة دور بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار سهم واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور (“الصفقة”) ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين شركة دور وشركة طيبة .



و تشير شركة دور إلى أن الصفقة قد نفذت وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة دور وشركة طيبة. وستصبح شركة دور مملوكة بشكل كامل من شركة طيبة، وستقوم شركة طيبة بإصدار مائة مليون (100,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد (“الأسهم الجديدة”) لصالح مساهمي شركة دور المقيدين في سجل مساهمي شركة دور لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، علماً بأنه سيتم الإعلان عن إدراج الأسهم الجديدة من قبل شركة طيبة في حينه.



وأعلنت شركة طيبة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة من (1,604,574,830) ريال إلى (2,604,574,830) ريال والتي تمثل زيادة بنسبة (62.32%) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار (100,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة ، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق ، من خلال إصدار سهم (1) واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور (“الصفقة”) وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة طيبة وشركة دور، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:





أضافة لزيادة رأس مال شركة طيبة من (1,604,574,830) ريال إلى (2,604,574,830) ريال لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور والبالغ عددها (100,000,000) سهم وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من شركة طيبة وشركة دور (“إتمام الصفقة”)، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية التنفيذ.





وأعلنت تداول السعودية عن تعليق تداول أسهم شركة دور للضيافة في السوق ابتداءً من اليوم للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة طيبة للإستثمار على حسابات المركز لمساهمي شركة دور للضيافة بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.