تعاون بين بورصتي دبي وسويسرا لتبسيط نقل الأسهم أمام المستثمرين

وقع سوق دبي المالي اتفاقية تعاون مع مجموعة البنية التحتية للسوق المالية السويسرية “إس آي إكس” تهدف إلى تبسيط عملية نقل الأسهم بين البورصتين أمام المستثمرين.

وتركز اتفاقية التعاون على الالتزام المشترك باستكشاف وتنفيذ المبادرات التعاونية التي تهدف إلى تعزيز النموّ المتبادل والابتكار على الساحة المالية االعالمية، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من قمة أسواق رأس المال.

وتشمل الاتفاقية مشاركة كلّ من شركة دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركة دبي للمقاصة، تحت مظلّة سوق دبي المالي.

وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط عملية نقل الأسهم بين البورصتين أمام المستثمرين، لتسهيل الإدراج المتبادل والمساعدة في تبادل الأسهم، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات وبيانات السوق، حيث تركز الشراكة الإستراتيجية بين البورصتين على تقييم وتنفيذ الفرص المحتملة للإدراج المزدوج أو المتقاطع للمنتجات.



كما تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول للأسواق، وتعزيز آفاق الاستثمار أمام المشاركين من كلا المنطقتين والسوقين.

وستتعاون مجموعة “إس آي إكس” وشركة دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية لإنشاء روابط الإيداع المركزي للأوراق المالية لتسهيل تبادل الأسهم والتحويلات عبر الحدود.

وتم توقيع اتفاقية التعاون، بحضور بيورن سيبيرن، رئيس البورصات العالمية وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة البنية التحتية للسوق المالية السويسرية “إس آي إكس”، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وسيقوم سوق دبي المالي ومجموعة ‘إس آي إكس‘ بتعريف الشركات والجهات المصدِرة بمزايا كل سوق، مع تمكينها من الوصول إلى فرص النموّ والخدمات المتاحة، وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون البورصتان في تحديد الفرص القائمة ضمن مجالات متنوعة، مثل بيانات السوق وخدمات ما بعد التجارة، والعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز النموّ.