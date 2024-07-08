سهم “تسلا” يصعد 37% في 8 أيام.. كيف يحدد الذكاء الاصطناعي اتجاهه؟

حافظت أسهم شركة “تسلا” (Tesla) للسيارات اليوم الإثنين على مكاسبها، حيث ارتفعت خلال 8 أيام بنسبة 37%.

ونجحت سلسلة مكاسب سهم “تسلا”، في محو الخسائر، التي لحقت به منذ بداية العام حتى الآن، في تحول سريع بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 75% منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في 52 أسبوعا في أبريل الماضي.

أسباب عودة سهم “تسلا” للارتفاع

ويأتي الارتفاع الممتد مع تفوق شركة “تسلا” المصنعة للسيارات الكهربائية، في عمليات التسليم الفصلية الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسهم شركة “Tesla“، في النصف الأول من عام 2024 وسط منافسة شديدة في الأسواق الخارجية، وتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

تخفيض التكاليف والأسعار لتحفيز المبيعات

وفي محاولة لخفض التكاليف، شرعت شركة “Tesla” في خطة لخفض عدد موظفيها في جميع أنحاء العالم بأكثر من 10%، في وقت سابق من هذا العام فيما اعتبره بعض المحللين إشارة إلى الأوقات الصعبة المقبلة.

كما خفضت “Tesla”، الأسعار العام الماضي لتحفيز المبيعات، والتنافس بشكل أفضل مع نظيراتها الصينية.

اتجاه السهم ينتظر اجابة عدد من الأسئلة

وقال دان ليفي، كبير محللي أبحاث الأسهم في بنك باركليز:” لا يزال هناك خطر حدوث المزيد من التخفيضات في الأسعار في المستقبل، ولا يزال هناك المزيد من الأسئلة حول الأساسيات، وما زلنا نواجه نوعا ما من ضعف الطلب على السيارات الكهربائية”.

وستعلن عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، عن نتائجها الفصلية في 23 يوليو بعد إغلاق السوق.

ويتطلع المحللون أيضا إلى يوم 8 أغسطس، عندما تكشف “Tesla” عن سيارة الأجرة الآلية التي طال انتظارها.

مستقبل السهم معلق بنجاح القيادة الذاتية الكاملة

وكتب دان إيفز، المدير الإداري لشركة Wedbush، في مذكرة هذا الأسبوع:” المفتاح بالنسبة لسهم “تسلا”، هو إدراك الشارع أن الشركة تخوض لعبة الذكاء الاصطناعي، وهي مقومة بأقل من قيمتها في السوق”.

وأضاف إيفز، أن حدث الروبوتات الذي نظمته الشركة في 8 أغسطس “سيمهد الطريق إلى القيادة الذاتية الكاملة، ومستقبل الحكم الذاتي”.