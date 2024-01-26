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 أسوأ أيام تسلا منذ 2020.. تبخر 70 مليار دولار

أسهم شركة تسلا في طريقها لأسوأ انخفاض يومي لها منذ أكثر من 3 سنوات في جلسة الخميس.. تعرف إلى الأسباب.

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا على طريق أسوأ أيامها منذ عام 2020.. 70 مليار دولار تتبخر
تسلا على طريق أسوأ أيامها منذ عام 2020.. 70 مليار دولار تتبخر

أخبرت “تسلا” المستثمرين في نتائج أرباحها بعد ظهر الأربعاء الماضي، أنها كانت “بين موجتين نمو رئيسيتين”، وأن تراجع الطلب، وزيادة المنافسة أدى إلى إضعاف تأثير تخفيضات الأسعار التي تهدف إلى تحفيز المبيعات.

وعقب ذلك بساعات، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 12.7% في جلسة يوم الخميس، ببورصة نيويورك في طريقها لأكبر خسارة في يوم واحد منذ سبتمبر 2020، عندما سجلت انخفاضًا قياسيًا في يوم واحد بنسبة 21.1%.

تسلا تخسر 70 مليار دولار في جلسة واحدة

تسلا على طريق أسوأ أيامها منذ عام 2020.. 70 مليار دولار تتبخر

ويوم الأربعاء، حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، من أن نمو المبيعات سيتباطأ هذا العام على الرغم من تخفيضات الأسعار التي أضرت بالفعل بالهوامش، وأثارت مخاوف المستثمرين في شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم.

وأضاف ماسك، أن النمو سيكون “أقل بشكل ملحوظ” حيث تركز “تسلا”على سيارة كهربائية من الجيل التالي أرخص يتم تصنيعها في مصنعها في تكساس في النصف الثاني من عام 2025، والتي من المتوقع أن تثير الطفرة التالية في عمليات التسليم.

تصريحات ماسك لم تروق للمستثمرين، حيث من المقرر أن تخسر Tesla حوالي 70 مليار دولار من القيمة السوقية، إذا استمرت الخسائر، ما يدفع خسارة القيمة السوقية لشهر يناير الجاري إلى حوالي 200 مليار دولار.

تسلا تتحول من سيئ إلى أسوأ

تسلا على طريق أسوأ أيامها منذ عام 2020.. 70 مليار دولار تتبخر

وقال محللو تي دي كوين: “العناوين الرئيسية لشركة Tesla تحولت من سيئ إلى أسوأ”، مشيرين إلى أن إيرادات وأرباح الربع الرابع كانت أيضًا أقل من التوقعات.

وانخفضت أيضًا أسهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى، مع انخفاض أسهم Rivian Automotive Inc وLucid Group وFisker بما يتراوح بين 4.7% و8.8%.

وتواجه صناعة السيارات الكهربائية تباطؤًا في الطلب منذ أكثر من عام، ومن المرجح أن تؤدي تخفيضات الأسعار من قبل شركة Tesla إلى تفاقم الضغط على الشركات الناشئة وشركات صناعة السيارات مثل فورد.

تخفيض تصنيف سهم Tesla

تسلا على طريق أسوأ أيامها منذ عام 2020.. 70 مليار دولار تتبخر

“المشكلة بالنسبة لشركة تسلا هي أن أي محاولة مهمة لتعزيز المبيعات من الآن فصاعدًا ربما تحتاج إلى تحقيقها على حساب المزيد من الانخفاض في هامش التشغيل، بسبب الاضطرار إلى التنافس مع BYD في الصين، فضلاً عن زيادة المنافسة في أماكن أخرى”، وفق توقعات نقلتها رويترز عن مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets.

وعلى الأقل، قامت 9 شركات وساطة بتخفيض تصنيف السهم، في حين رفعت 7 شركات تصنيفاتها.

وتتمتع الشركة، في المتوسط، بتصنيف “احتفاظ” مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 225 دولارًا، أي ما يقرب من 9٪ أعلى من سعر الإغلاق الأخير للسهم.

البيع على المكشوف

تسلا على طريق أسوأ أيامها منذ عام 2020.. 70 مليار دولار تتبخر

وحقق البائعون على المكشوف لشركة Tesla نحو 3.45 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مما يجعلها التجارة القصيرة الأكثر ربحية في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة البيانات والتحليلات Ortex.

يتم تداول أسهم الشركة بما يقرب من 60 ضعفًا لتقديرات الأرباح الآجلة لمدة 12 شهرًا، وفقًا لبيانات LSEG.

 أسوأ أيام تسلا منذ 2020.. تبخر 70 مليار دولار

وهذا يمنحها تقييمًا متميزًا أكثر من أسهم “Magnificent Seven” الأخرى – وهي مجموعة تضم Apple وMicrosoft وNvidia.

وقال بعض المحللين إن التقييم قد يصبح من الصعب تبريره إذا ضعف نمو مبيعات Tesla وهوامشها ربحها بشكل أكبر.

وقال توني ساكوناغي، المحلل في شركة برنشتاين لإدارة الثروات:” تبدو Tesla بشكل متزايد وكأنها شركة سيارات تقليدية”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...