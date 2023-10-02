تراجع سوق الأسهم السعودي للجلسة الثالثة على التوالي

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الاثنين)؛ تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، بضغط من تراجع أسعار الأسهم في قطاعات الطاقة والمواد الأساسية، والتطوير العقاري، مقارنة بجلسة أمس.





ورغم التراجع التدريجي في قراءة المؤشر لليوم الثالث، فإنه حافظ على موقعه فوق مستوى 11 ألف نقطة 4 جلسات متتالية، بعد أن أنهى جلسة اليوم (الاثنين) متراجعاً إلى مستوى 11005.94 نقطة في مقابل 11040.17 نقطة ليوم الأحد، بتراجع قدره 34.23 نقطة نسبته 0.31 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 527 نقطة نسبته 5 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.





ومن أصل 229 شركة جرى تداول أسهمها في جلسة اليوم، هبطت أسعار 158 شركة منها، بينما صعدت أسعار أسهم 60 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الجلسة إلى 11.23 تريليون ريال (2.99 تريليون دولار) بخسارة 104 بلايين ريال (28 بليون دولار) نسبتها 0.91 %.





وتأثرت معدلات الأداء بتوجه المتعاملين إلى عمليات البيع، لتسجل السوق ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 30 % إلى 5.3 بليون ريال، في مقابل 4.1 بليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة 38 % إلى 444 ألف صفقة في مقابل 322 ألفاً، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 385 سهماً في مقابل 445 سهماً بنسبة تراجع 13 %، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 19 % إلى 171 مليون سهم، في مقابل 143 مليوناً لليوم السابق، بحسب “أخبار 24”.



وبتأثير عمليات البيع استقرت مؤشرات 14 قطاعاً من السوق في المنطقة الحمراء، أكبرها خسارة مؤشر التأمين الهابط 2.46 %، تبعه مؤشر السلع طويلة الأجل الخاسر 1.35 %، ثم مؤشر الأدوية بخسارة 1.27 %، تبعه مؤشر الطاقة الهابط 1.15 %، فيما بلغت خسارة المواد الأساسية 0.90 %.





وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات، أبرزها مؤشر الإعلام والترفيه المرتفع 1.46 %، ومؤشر الرعاية الصحية الصاعد 1.23 %، ثم مؤشر الاستثمار والتمويل بزيادة 0.61 %، تبعه المصارف المرتفع 0.44 %.





وبنهاية التعاملات عكس مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) اتجاهه للصعود، وارتفع نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.41 % تعادل 93 نقطة، صعوداً إلى مستوى 22792 نقطة، كما صعدت السيولة المتداولة في السوق الموازية 12 % إلى 50 مليون ريال في مقابل 45 مليونا.

