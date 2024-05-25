تراجع أسبوعي للبورصات الخليجية باستثناء البحرين وعُمان

تباين الأداء الأسبوعي للبورصات الخليجية بين تراجع في السعودية والإمارات والكويت وقطر وارتفاع في البحرين وسلطنة عُمان.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.30% عند 8833.50 نقطة، مقارنةً مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 9041.65 نقطة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.79%، مغلقاً عند 4012.65 نقطة، مقارنةً مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 4085.78 نقطة.

وأنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي “تاسي”، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 1.7%، عند 11996 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12198 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% عند 7134.67 نقطة، مقارنةً مع إغلاق الأسبوع السابق عند 7178.19 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين العام 0.55% عند 2020.23 نقطة، وذلك مقارنةً بـإغلاق الأسبوع الماضي عند 1961.33 نقطة.

وفي قطر، تراجع مؤشر البورصة 1.45% عند 9,562.14 نقطة، مقارنةً مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 9721.15 نقطة.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.22% عند 4802.71 نقطة، مقارنةً مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 4781.81 نقطة.