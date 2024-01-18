تداول تستحوذ على حصة في بورصة دبي للطاقة

استحوذت مجموعة تداول السعودية القابضة، المتخصصة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها استحوذت على حصة بنسبة 32.6% من أسهم شركة “دي إم إي القابضة المحدودة”، المالكة لبورصة دبي للطاقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مجموعة تداول السعودية أكبر مساهم في بورصة دبي للطاقة، إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك “جهاز الاستثمار العماني” و”دبي القابضة” وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري. كما تتيح الاتفاقية لمجموعة تداول السعودية إمكانية زيادة حصتها في المستقبل.

وسيتم تغيير اسم “بورصة دبي للطاقة” إلى “بورصة الخليج للسلع”، بما يعكس وضعها الجديد باعتبارها أهم بورصة سلع إقليمية ذات حضور عالمي

ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو بورصة دبي للطاقة بوصفها إحدى أبرز بورصات السلع في المنطقة، وترسيخ مكانتها الرائدة وقدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية.

وستدعم الاتفاقية الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسية والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. وتسهم هذه الشراكة في تمكين “بورصة الخليج للسلع” من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.