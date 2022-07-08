سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهم

تحليل السوق اليوم

سامر باطر by سامر باطر

إيمان العياف – الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول

أقفلت أسواق الأسهم في الخليج أبوابها قبل عطلة العيد، حيث أغلقت معظمها بارتفاع طفيف. ومع ذلك، يمكنها العودة إلى انخفاضات جديدة تحت وطأة الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

ظلت أسعار النفط متقلبة مع استمرار ظهور مخاوف العرض والطلب. وبالتالي يمكن أن تمتد أسعار الخام نحو خسائر جديدة بينما قد يؤدي الركود إلى تآكل الطلب بقوة.

أغلق سوق الأسهم في دبي الأسبوع في وقت مبكر قبل عطلة العيد. انتهى المؤشر الرئيسي بارتفاع طفيف بعد انخفاضات متعددة. لا يزال السوق معرضا لتصحيحات في الأسعار جديدة في جلسته المقبلة حيث لا يزال المستثمرون حذرون.

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع في المنطقة الحمراء، ممددا خسائره السابقة تحت وطأة انخفاض أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ المستثمرون في الاعتبار احتمالية حدوث ركود عالمي.

أنهى سوق الأسهم القطري الأسبوع على ارتفاع طفيف في اتجاه تنازلي بخلاف ذلك. لا يزال السوق معرضا لانخفاض في الأسعار مع استمرار مخاوف الركود وأسعار الغاز الطبيعي تبقى تحت الضغط.

أغلق سوق الأسهم السعودي في وقت مبكر قبل عطلة العيد ووجد بعض الدعم مع اقترابها. ومع ذلك، لا يزال السوق معرضا لسلسلة أخرى من التصحيحات السعرية كما شوهد خلال الشهرين الماضيين.

أغلقت البورصة المصرية قبل العطلة على انتعاش قوي نسبيا بعد أسابيع من التراجع. سيظل السوق مغلقا لمدة أسبوع كامل، مما قد يساعد في استقرار الأسعار وثقة المستثمرين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...