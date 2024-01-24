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تحديد سعر الطرح النهائي لشركة أفالون فارما بـ 82 ريالاً

سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي في “أفالون فارما” للمكتتبين الأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة الدخيل المالية، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية “أفالون فارما” في السوق الرئيسية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 6 ملايين سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 82 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، حيث بلغت التغطية 138.76 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وسوف تبدأ فترة الطرح على المكتتبين الأفراد من يوم الثلاثاء 18-07-1445هـ (الموافق 30-01-2024م) وتنتهي يوم الخميس 20-07-1445هـ (الموافق 01-02-2024م)، حيث سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي للمكتتبين الأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض، ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية التي سقطت حقوق ملكيتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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