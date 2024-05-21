تحديد النطاق السعري لطرح “نفط الشرق” في السعودية بين 3 – 3.6 ريال

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية نيابة عن الشركة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وذلك بين (3 إلى 3.6) ريال سعودي للسهم الواحد.

وذكرت أن عملية الطرح تتمثل بطرح 5 ملايين سهم عادي تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر بعد الطرح.

وسيتم تخصيص 5 ملايين سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ (100) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (1,249,900) سهم.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في 26 أيار / مايو 2024 وتنتهي في 2 حزيران / يونيو 2024.