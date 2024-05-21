فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأسواق المال

تحديد النطاق السعري لطرح “نفط الشرق” في السعودية بين 3 – 3.6 ريال

تتمثل عملية الطرح لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في السعودية بطرح 5 ملايين سهم عادي تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر بعد الطرح.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية نيابة عن الشركة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وذلك بين (3 إلى 3.6) ريال سعودي للسهم الواحد.

وذكرت أن عملية الطرح تتمثل بطرح 5 ملايين سهم عادي تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر بعد الطرح.

وسيتم تخصيص 5 ملايين سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ (100) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (1,249,900) سهم.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في 26 أيار / مايو 2024 وتنتهي في 2 حزيران / يونيو 2024.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...