فريق التحرير by فريق التحرير

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تاكسي دبي تنضم إلى 3 مؤشرات لسوق دبي المالي

شهد إدراج “تاكسي دبي” في سوق دبي المالي طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير

إنضمت شركة “تاكسي دبي” إلى 3 مؤشرات في سوق دبي المالي هي: المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة.

وذكر سوق دبي المالي في تعميم له أن الانضمام للمؤشرات الثلاثة سيتم اعتباراً من 8 يناير كانون الثاني الجاري.

ورحّب سوق دبي المالي في كانون الأول / ديسمبر الماضي بالإدراج الناجح لشركة “تاكسي دبي”، الذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023.

وشهد إدراج “تاكسي دبي” طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفاً.

وجمع الاكتتاب 1.2 مليار درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم، فيما بلغ سعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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