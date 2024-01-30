فريق التحرير by فريق التحرير

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بيورهيلث تشتري حصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بـ 150 مليون دولار

سيتم دمج النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها بالكامل مع النتائج المالية لشركة بيورهيلث القابضة اعتباراً من تاريخ الإستحواذ

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة بيورهيلث القابضة في افصاح متأخر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن مجلس إدارتها قرر الإستحواذ على حصة شركة مايو كلينيك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك من خلال شركتها التابعة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.
وقالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر أيضا التوقيع على الاتفاقية النهائية مع مايو كلينيك وأي مستندات أخرى، حسب الحاجة لإتمام عملية الاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.
وفي افصاح منفصل، قالت شركة بيورهيلث إن الصفقة تمثل 25 بالمئة من إجمالي رأس المال مقابل 150 مليون دولار (550.5 مليون درهم).

وأضافت أنه سيتم دمج النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها بالكامل مع النتائج المالية لشركة بيورهيلث القابضة اعتبارا من تاريخ الإستحواذ.
وتابعت «سينعكس تأثير النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها والمبلغ المدفوع مقابل الاستحواذ المذكور في النتائج الربع سنوية لشركة بيورهيلث القابضة للفترة المؤقتة المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، والنتائج السنوية للشركة لعام 2024″.
وبخصوص الأثر المالي للصفقة ونتائج أعمال الشركة وعملياتها، قالت «إن النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها لعام 2023، هي عبارة عن صافي ربح بقيمة 14.7 مليون درهم”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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