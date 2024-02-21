بيزوس ينهي عملية بيع 50 مليون سهم في أمازون

أعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، عن إتمام عملية بيع 50 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار دولار، وذلك بعد 9 أيام تداول فقط من بدء عملية البيع.

وتُعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2021، حيث لم يقم بيزوس ببيع أي أسهم من أمازون خلال هذه الفترة.

وتُشير هذه الخطوة إلى تحوّل كبير في هيكل ملكية أمازون، حيث تُمثل نهاية سيطرة بيزوس على الشركة.

وتُثير هذه الصفقة تساؤلات حول مستقبل أمازون بدون بيزوس، خاصةً مع ازدياد المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية.

وتُرجّح بعض التقارير أن بيزوس قد يبيع المزيد من أسهم أمازون في المستقبل، مما قد يُؤدّي إلى تغيير كبير في هيكل ملكية الشركة.

وفي ما يلي بعض النقاط الإضافية حول صفقة بيع بيزوس لأسهم أمازون:

تمّ بيع الأسهم من خلال خطة بيع 10b5-1، وهي آلية قانونية تسمح للمديرين التنفيذيين ببيع الأسهم بشكل مُخطط.

تمّ بيع الأسهم بسعر متوسط ​​170 دولار أميركي للسهم، ما يُشير إلى رغبة بيزوس في تحقيق عائد مجزٍ من الصفقة.

لا تزال شركة بيزوس الاستثمارية، Bezos Expeditions، تمتلك 10% من أسهم أمازون، ما يُؤكّد على استمرار اهتمامه بالشركة.

لا يزال بيزوس يملك أكبر مساهم في أمازون، لكنّ حصته في ملكية الشركة انخفضت من 16% إلى 10%.