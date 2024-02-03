بيزوس يعتزم بيع 50 مليون سهم من أمازون بـ 8,6 مليار دولار

يعتزم مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم في شركة الخدمات السحابية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت خلال العام المقبل، وفقاً لافصاح من الشركة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتبلغ قيمة الأوراق المالية 8.6 مليار دولار بالسعر الحالي البالغ 171.8 دولار للسهم.

وتم اعتماد خطة البيع، التي تخضع لشروط معينة، في 8 تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي، وسيتم الانتهاء منها بحلول 31 كانون الثاني / يناير 2025، وفقاً لأحدث تقرير سنوي للشركة.

وأغلق سهم أمازون على ارتفاع بنحو 8% يوم الجمعة بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية ذات الوزن الثقيل عن مبيعات أعلى من المتوقع، وأشارت أعمالها السحابية المربحة إلى مكاسب مبكرة من الميزات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وكانت الأسهم قد ارتفعت بأكثر من 80% العام الماضي وسط ارتفاع أوسع في أسهم التكنولوجيا وتفوقت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي.

وقد أسس بيزوس شركة أمازون كشركة لبيع الكتب في عام 1994. وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لها وتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في عام 2021.

ويعتبر بيزوس حالياً ثالث أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 185 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.