فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين تقفز 40% في فبراير وتقترب من 60 ألف دولار وتكهنات بارتفاعها لـ 70 ألف دولار

العملة المشفرة بتكوين تقفز لمستويات جديدة بفضل عدة عوامل منه مبادرة لتقليص تعدينها يوم 20 فبراير

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين 40 بالمئة في الشهر الجاري وقاربت اليوم حد 60 ألف دولار مدعومة بالتدفقات على المنتجات المتداولة في بورصة بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة والتي دفعتها للارتفاع حوالي أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر 2020، فيما يتوقع أن تصل إلى 70 ألف دولار قبيل مبادرة تقليص تعدينها يوم 20 أبريل.
وارتفعت عملة بيتكوين في أحدث التعاملات بنسبة 4.5% إلى 59244 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.
يقبل المتداولون على عملة البيتكوين قبل مبادرة تنظيمها في أبريل – وهي عملية مصممة لإبطاء إصدار العملة المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام قد غذى شهية المستثمرين للأصول ذات العائد المرتفع أو الأكثر تقلبًا وفقا لرويترز.



وتجاوزت قيمة جميع عملات بيتكوين المتداولة 2 تريليون دولار هذا الشهر للمرة الأولى منذ عامين، وفقًا لمنصة العملات المشفرة CoinGecko، في حين تضاعف سعر الرمز المميز نفسه في أربعة أشهر فقط.

وشهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) الأكبر حجمًا ارتفاعًا واضحًا في الاهتمام هذا الأسبوع. كما شهدت الشركات الثلاثة الأكثر شهرة، والتي تديرها Grayscale وFidelity وBlackRock (IBIT.O)، ارتفاعًا في أحجام التداول.


ارتفع سعر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، والتي تدعم شبكة إيثريوم بلوكتشين، بنسبة 2.2٪ إلى 3320 دولارًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى آخر خلال عامين في وقت سابق من اليوم. وارتفع السعر 47% في فبراير، وهو أكبر مكسب شهري منذ ارتفاعه 70% في يوليو 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...