بورصة موسكو توقف التداول بالدولار واليورو

أعلنت البورصة الرئيسية في روسيا اليوم أنها أوقفت التداول بالدولار الأمريكي واليورو بعدما كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة من الإجراءات المصممة لزيادة عرقلة حرب الكرملين في أوكرانيا، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وأعلنت أنه اعتباراً من اليوم 13 حزيران / يونيو، لن تقوم بورصة موسكو بالتداول على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والعملات وأسواق العقود الآجلة في الأدوات المالية التي يتم تسوية معاملاتها بالدولار المريكي والعملة الأوروبية الموحدة. وتم استهداف شركة إدارة البورصة، والمعروفة باسم “مويكس” (Moex)، إلى جانب مركز التسوية الرئيسي في البلاد، من خلال القيود الأمريكية المعلنة أمس الأربعاء.

زيادة حصة اليوان

وتسعى السلطات الروسية إلى الابتعاد عن التعامل الدولار واليورو، ووصفتهما بأنهما عملات “سامة”، في ظل العقوبات المفروضة على البلاد بسبب حملة الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. وزادت حصة اليوان في التجارة الروسية، في حين واصل المسؤولون اتخاذ إجراءات لإثناء الشركات والأفراد عن استخدام عملات الدول التي فرضت قيوداً.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن المعاملات بالدولار واليورو ستظل متاحة في سوق خارج المقصورة (وهو سوق يتم فيها غالباً تداول الأدوات المالية غير المدرجة بالبورصة الرئيسية). وذكر البنك الذي يمثل السلطة النقدية أنه سيستخدم بياناته وبيانات السوق، لتحديد أسعار صرف الروبل مقابل تلك العملات.