“بورصة دبي تبيع جزءًا من حصتها في ناسداك بقيمة 1.6 مليار دولار”

أعلنت بورصة دبي، الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، عن عزمها بيع 26.96 مليون سهم من حصتها في ناسداك من خلال طرح ثانوي.

حددت ناسداك سعر الطرح بـ 59 دولارًا للسهم، مما سيمنح بورصة دبي عائدًا إجماليًا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتلتزم بورصة دبي بحظر بيع الأسهم لمدة 18 شهرًا، بينما تمنح المكتتبين خيار شراء 4 ملايين سهم إضافي خلال 30 يومًا.

وبعد إتمام الصفقة، ستنخفض حصة بورصة دبي في ناسداك من 15.5% إلى 10.8%، لتصبح ثاني أكبر مساهم في البورصة الأمريكية، بينما ستصبح شركة توما برافو أكبر مساهم بحصة 12.5%.

ومن المقرر إغلاق فترة الاكتتاب في 22 مارس 2024.

وأوضح عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي، مؤكدًا على استمرار بورصة دبي كمساهم على المدى الطويل في ناسداك.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة دبي حصلت على حصتها في ناسداك عام 2008 كجزء من صفقة استحواذ ناسداك على شركة أو إم إكس السويدية.