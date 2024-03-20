فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتاستثمارشركات

“بورصة دبي تبيع جزءًا من حصتها في ناسداك بقيمة 1.6 مليار دولار”

حددت ناسداك سعر الطرح بـ 59 دولارًا للسهم، مما سيمنح بورصة دبي عائدًا إجماليًا بقيمة 1.6 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
بورصة دبي

أعلنت بورصة دبي، الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، عن عزمها بيع 26.96 مليون سهم من حصتها في ناسداك من خلال طرح ثانوي.

حددت ناسداك سعر الطرح بـ 59 دولارًا للسهم، مما سيمنح بورصة دبي عائدًا إجماليًا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتلتزم بورصة دبي بحظر بيع الأسهم لمدة 18 شهرًا، بينما تمنح المكتتبين خيار شراء 4 ملايين سهم إضافي خلال 30 يومًا.

ناسداك

وبعد إتمام الصفقة، ستنخفض حصة بورصة دبي في ناسداك من 15.5% إلى 10.8%، لتصبح ثاني أكبر مساهم في البورصة الأمريكية، بينما ستصبح شركة توما برافو أكبر مساهم بحصة 12.5%.

ومن المقرر إغلاق فترة الاكتتاب في 22 مارس 2024.

وأوضح عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي، مؤكدًا على استمرار بورصة دبي كمساهم على المدى الطويل في ناسداك.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة دبي حصلت على حصتها في ناسداك عام 2008 كجزء من صفقة استحواذ ناسداك على شركة أو إم إكس السويدية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...