فريق التحرير by فريق التحرير

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بوتين يسمح للأجانب ببيع أسهمهم في شركة روسنفت

سيسمح قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة “روسنفت” بإغلاق الصفقة مع الشركة السويسرية “غلنكور”

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً يسمح بموجبه للأجانب بإجراء معاملات تجيز لهم التصرف بأسهمهم في شركة النفط الروسية “روسنفت”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

ونشرت الوثيقة على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية والتي بموجبها “يأذن رئيس الدولة بالمعاملات التي تنطوي على إنشاء أو تغيير أو إنهاء أو رهن حقوق الملكية والاستخدام و (أو) التصرف في أسهم روسنفت”.

وكما أوضح مصدر مطلع في قطاع الصناعة لـ”تاس”، فإن هذا سيسمح لشركة “روسنفت” بإغلاق الصفقة مع الشركة السويسرية “غلنكور” وبانسحابها من رأس مال الشركة الروسية.

وتعود ملكية 23.46% من أسهم “روسنفت” إلى شركة التجارة السويسرية “غلنكور”.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2021، وافقت “غلنكور” على بيع حصتها، وكان من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2022، إلا أنه في صيف عام 2022، وقع الرئيس الروسي مرسوماً يحظر على المستثمرين من الدول غير الصديقة إجراء أي معاملات تغير هيكل ملكية الشركات الروسية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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