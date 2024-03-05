باركن تعلن عن طرحها الأولي بسعر يتراوح بين 2 و 2.10 درهم للسهم

أعلنت “باركن“، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وحدد النطاق السعري للطرح بين 2 و 2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليار درهم إماراتي إلى 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).

ويعتزم صندوق دبي للاستثمار بيع 749,700,000 سهماً عادياً، تمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح (المحدد أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويتكون الطرح من شقين رئيسيين:

طرح عام (طرح المستثمرين الأفراد) للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات.

طرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات وباستثناء الولايات المتحدة.

سيتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات) يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

وتم تعيين روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كذلك تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.