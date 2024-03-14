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باركن تجمع 1.5 مليار درهم من طرحها الأولي

حققت شركة باركن إقبالاً استثنائياً في طرحها الأولي، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة بـ 165 مرة، وجمعت 1.574 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
باركن

أعلنت شركة باركن عن إتمام طرحها العام الأولي بنجاح، حيث تمّ تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند 2.1 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُحدّد.

وحقّق الطرح عائدات إجمالية بلغت 1.574 مليار درهم إماراتي (428.69 مليون دولار) لصندوق دبي للاستثمار (المساهم البائع)، وفقاً لبيان أصدرته باركن.

وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً من قبل المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام حوالي 259 مليار درهم إماراتي (71 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، أي ما يعادل تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 165 مرة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى أكثر من 230 مليار درهم إماراتي (63 مليار دولار)، بينما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين حوالي 29 مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار).

وصرح محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “باركن” أن الشركة ستواصل البناء على نجاحاتها وتسريعها من خلال الاكتتاب العام، مما سيساهم في تقديم حلول للنقل سلسة ومستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء الإمارة.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم “باركن” في سوق دبي المالي بتاريخ 21 آذار/مارس الجاري. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6.30 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...