الوظائف الأمريكية تقفز بالأسهم والسندات

تجاوزت أرقام الوظائف الأمريكية التوقعات، مما يؤكد على وجهة النظر القائلة بأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت. كما ارتفعت الأسهم والسندات نتيجة لذلك، بينما تم بيع الدولار، كما أورد تقرير “ساكسو بنك”.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار فوق 0.65 والمخاطر مرتفعة مع اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غداً. أعلنت السلطات الصينية عن تدابير لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز الواردات أيضاً. أغلق النفط بانخفاض بنحو 5% الأسبوع الماضي بينما أدى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إغلاق سوق النحاس على ارتفاع بنسبة 1%.

الأسهم الأمريكية: أبلغت ما مجموعه 405 شركات، تمثل حوالي 80% من إجمالي قيمة السوق لمؤشر ستاندرد أند بورز، عن نتائج ربع سنوية حيث تجاوز عدد أعلى من المتوسط من هذه الشركات التقديرات بشكل كبير. وأدى هذا، إلى جانب الإشارات الحذرة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي والأرقام الأقل من المتوقع في الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، إلى أفضل أداء أسبوعي لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 في عام 2023. وارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.9%، ليختتم سلسلة من المكاسب لمدة خمسة أيام بلغ مجموعها 5.9% للأسبوع. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2% يوم الجمعة، منهياً الأسبوع بارتفاع بنسبة 6.5%. في حين استمر مؤشر فيكس في الانخفاض، ليصل إلى 14.9، منخفضاً من 15.7 في اليوم السابق و21.3 قبل أسبوع. نتيجة للأرباح الطفيفة والتقويم الاقتصادي، قد يرتفع الميل للمخاطرة في الأسهم.

الدخل الثابت: ارتفع منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير التوظيف، مع انخفاض العائد لمدة عامين بنسبة 15 نقطة أساس إلى 4.84%، في حين انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بنسبة 9 نقاط أساس إلى 4.57%. انعكس عائد سندات 30 عاماً، الذي انخفض إلى 4.67%، لاحقاً وأعاد تتبع معظم الحركة ليستقر عند 4.77%، أي أقل بثلاث نقاط أساس فقط من الإغلاق السابق. يقترب السوق الآن من فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وما قد يتبعه من خفض بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، بدءاً من حزيران / يونيو. وما زلنا نعتقد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، وأن منحنى العائد سيستمر في الانحدار.

الأسهم الصينية/هونج كونج: ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 2.5% بعد القوة التي شهدتها الأسهم الأمريكية بعد صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لم تمنع توقعات مبيعات أبل المتشائمة في الصين والارتفاع الأقل من المتوقع في تقرير كايكسن لشهر أكتوبر، مؤشر هانج سينج من تحقيق أفضل ارتفاع له في يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. تفوقت أسهم السيارات والملابس الرياضية والتأمين والرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا. وكانت شركة كوايشو، التي حققت ارتفاعاً بنسبة 5.8%، وشركة تينسنت، التي حققت مكاسب بنسبة 4.9%، من الشركات الأفضل أداءً بين شركات الإنترنت. وفي الأسهم من التصنيف A، ارتفع مؤشر CSI300 بنسبة 0.8%، بقيادة صناعة الروبوتات وأشباه الموصلات. زعمت وزارة أمن الدولة الصينية في مقال عبر الإنترنت أن بعض الدول والأفراد حاولوا زعزعة ثقة المجتمع الدولي في الاستثمار في الصين.

العملات الأجنبية: أدى فقدان الوظائف غير الزراعية والتراجع في نتائج بيانات الشهرين الماضيين إلى إثارة الحديث عن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك. مما أدى بدوره إلى استمرار انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، واختبر مؤشر الدولار مستوى الدعم 105. ارتفع مؤشر الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ليختبر مستوى المقاومة 0.60 فيما تجاوز مؤشر الدولار الاسترالي مقابل الدولار مستوى 0.65 مع استمرار رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الاسترالي ليوم غد. فيما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.07 حيث قالت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي مصمم على خفض التضخم في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها لم تكن قلقة بشأن رد الفعل السياسي. وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أقل من 149.50.

السلع: انخفضت أسعار النفط بنسبة 2٪ أخرى يوم الجمعة، لتغلق الأسبوع على انخفاض حوالي 5٪ مع تلاشي المخاطر الجيوسياسية. وأعلنت روسيا أنها تتوقع انخفاض صادراتها من النفط الخام والبترول بأكثر من 300 ألف برميل في اليوم في نوفمبر مقابل المتوسط. كما أكد مستوى أيار / مايو ويونيو مع استمراره في المشاركة الكاملة في التخفيضات الطوعية لأوبك+ وتقرير الوظائف الأمريكي الأكثر ليونة على وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قد انتهى من سياسته المتشددة. لكن بيانات النشاط الصيني ظلت متباينة وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين. وفي الوقت نفسه، ساعد احتمال إنهاء السياسات النقدية الأكثر تشدداً في تعزيز المعنويات عبر مجمع المعادن الصناعية مع ارتفاع النحاس بنسبة 1% الأسبوع الماضي.

ملخص الأحداث الاقتصادية:

جاءت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أقل من التوقعات. حيث ارتفعت بعض المؤشرات بمقدار 150 ألفاً بأقل من 180 ألفاً عن المتوقع. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وارتفعت الأجور بنسبة 0.2% على أساس شهري، و4.1% على أساس سنوي.

جاء مؤشر مديري المشتريات الصيني لخدمات كايكسين لشهر تشرين الأول / أكتوبر عند 50.4، مرتفعاً من 50.2 في أيلول / سبتمبر ولكن أقل من متوسط التوقعات البالغة 51.0.

انخفضت خدمات إدارة أمن المعلومات الأمريكية إلى 51.8 من 53.6، وأقل من المتوقع 53.0. وانخفض النشاط التجاري والتوظيف إلى 54.1 من 58.8 و50.2 من 53.4 على التوالي، في حين قفزت الطلبيات الجديدة إلى 55.5 من 51.8 وتحركت الأسعار المدفوعة أقل بشكل طفيف إلى 58.6 من 58.9.