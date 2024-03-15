الوطنية للسياحة والفنادق تشتري من ألفا ظبي 3 شركات ضيافة

أعلنت كل من شركة ألفا ظبي القابضة وشركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، في افصاح عبر موقع سوق أبوظبي للاوراق المالية، عن استكمالها صفقة استحواذ استراتيجية تم خلالها توحيد ثلاثة من وحداث أعمال الضيافة التابعة لشركة ألفا ظبي تحت مظلة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. ووفقا لبيان الشركتين، استحوذت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على 100% من أسهم شركة ايه دي اتش هوسبيتاليتي ار اس سي ليمتد، وشركة مربان (بي في أي) هولدينج إنك، وشركة هيل فيو ريزورتس (سيشيل) ليمتد.

وستساهم هذه الصفقة في إثراء محفظة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بعدد من الفنادق مثل سانت ريجيس السعديات، فندق الوثبة لاكشري كوليكشن في أبوظبي، إلى جانب كل من فندق شيفال بلاك في جزر المالديف، وفندق شيفال بلانك سيشيل المرتقب.

وستساهم هذه الإضافات في تعزيز محفظة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من الفنادق التي تديرها، والتي يبلغ عددها 8 فنادق تضم أكثر من 1500 غرفة.

يشار إلى أن شركة ألفا ظبي كانت قد استحوذت على حصة تبلغ 36.4% في شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في مايو أيار 2023، وسيؤدي الاستحواذ المعلن عنه الذي تم مقابل الأسهم، إلى زيادة إجمالي مساهمة شركة ألفا ظبي في شركة المؤسسة الوطنية للفنادق. ‏

ووافق مجلسا الإدارة على معدلات تبادل الأسهم على النحو التالي:

واحد سهم من أسهم المشتري مقابل كل 0.98 سهم تمتلكه ألفا ظبي للضيافة القابضة في شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر إس سي إل تي دي، وبناء عليه، يكون مقابل هذا الاستحواذ نحو 913.7 مليون سهم جديد في رأس مال المشتري.

واحد سهم من أسهم المشتري مقابل كل 2.64 سهم تمتلكه مربان إنرجي ليمتد في مربان (بي في آي) هولدينج إنك وهيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد، وبناء عليه، يكون مقابل هذا الاستحواذ نحو 340.7 مليون سهم جديد في رأس مال المشتري.

وتبعاً لذلك وافق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على زيادة رأس مال الشركة من 899 مليون درهم إلى 2153.4 مليون درهم، وذلك بإصدار 1254.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم، تخصص لصالح ألفا ظبي أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها، كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.

ودعا مجلسا إدارة ألفا ظبي والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق جمعيتيهما العموميتين للانعقاد يومي 20 آذار / مارس و17 نيسان / أبريل على التوالي، وذلك للموافقة على قرارات مجلس الإدارة.