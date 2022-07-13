الوطنية للتأمين تستملك رويال آند صن أللاينس

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست)، عن اكتمال الصفقة الاستراتيجية التي جعلت شركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط شركة تابعة مملوكة بالكامل لها وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية البيع والشراء واتفاقية تبادل الأسهم في نيسان/أبريل 2022، بهدف تشكيل مجموعة تقدّم خدمات تأمينية مختلفة في المنطقة.

وقال خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة كلٍ من أومينفست والوطنية للتأمين اثر توقيع الاتفاقية النهائية: “بالنيابة عن مجلسي إدارة أومينفست والوطنية للتأمين على الحياة والعام، أود أن أعرِب عن خالص امتنان المجموعة للجهات التنظيمية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على دعمهم الاستثنائي في إتمام هذه الصفقة وتفهمهم لأثرها الإيجابي المهم على قطاع التأمين والمتغيرات السوقية على مستوى المنطقة”.

وأضاف: “وكجزء من استراتيجية نمو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، ستساعد هذه الصفقة في توسيع نطاق الوصول للعملاء في المنطقة كما ستساهم في تعزيز جهود التعاون بين كلتا الشركتين فيما يتعلق بالموارد والتقنيات الحديثة لتوفير مجموعة أوسع من منتجات وخدمات التأمين لكل من العملاء الأفراد والتجاريين، وسيقودنا هذا إلى إنشاء شركة تأمين متعددة الخدمات في المنطقة”.

من جانبه، صرح عدنان بوقري، رئيس مجلس إدارة شركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط قائلاً: “إن اكتمال هذه الصفقة بنجاح بين الوطنية للتأمين على الحياة والعام و رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، سيساهم في تكوين شراكة قوية من شأنها أن تساعدنا على توسيع محفظتنا وتعزيز حضورنا كشركة تأمين رائدة بخدمات متكاملة ومنتجات متنوعة في المنطقة، مستعدة تماماً لتحقيق نمو كبير في المستقبل”.