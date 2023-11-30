ما بين 23 و 25 ريالا حددت الشركة المديرة لطرح أسهم شركة مجموعة إم بي سي للاكتتاب بالسوق السعودي الرئيسي، والمتوقع طرح العملية الاكتتابية في ال14 من ديسمبر المقبل.

و أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي، تحديد النطاق السعري شركة مجموعة إم بي سي للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.



وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم تحديد النطاق السعري بين (23 – 25) ريالا للسهم الواحد.



وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 وحتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.



وبينت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.



وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، أعلنت مجموعة إم بي سي، مؤخرا نشرة الإصدار الخاصة بطرح 33.25 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي.





وتبدأ فترة الطرح للأفراد يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023، وسيخصص لهم 3.325 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.



وبحسب النشرة، فإن رأسمال الشركة الحالي يبلغ 2992.5 مليون ريال، وعدد الأسهم الحالي 299.25 مليون سهم، وسيتم إصدار 33.25 مليون سهم جديد مخصصة للطرح لتُشكل الأسهم المطروحة نسبة 10% من رأسمال المجموعة بعد الطرح والذي سيبلغ 3325.0 مليون ريال (332.5 مليون سهم).





وتتمثل أنشطة المجموعة الرئيسية في البث التلفزيوني المجاني والراديو والأنشطة الداعمة لها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة وتشغيل منصة خدمة الوسائط المباشرة التي تشمل بث الفيديو على منصة شاهد، إنتاج المسلسلات والأفلام، أعمال أخرى تشمل الألعاب التفاعلية والفعاليات ونشر الموسيقى وإدارة المواهب