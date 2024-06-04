المملكة القابضة تقر صفقة شراء أسهم “سيتي جروب” بـ 1.68 مليار ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، أن الجمعية العامة العادية أقرت صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي جروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565 مليون دولار أمريكي) بدون شروط تفضيلية.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ 16/09/1445هـ الموافق 26/03/2024 م بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2024 بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال سعودي.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2024.