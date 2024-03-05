المطاحن الحديثة تطلق اكتتاب الأفراد لـ2.45 مليون سهم

أعلنت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية السعودية، عن انطلاق اكتتاب الأفراد حيث تم طرح 2.45 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، على أن يستمر الاكتتاب حتى يوم غد الأربعاء.

وتم تحديد شركة البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة للاكتتاب، كما حدد سعر الطرح النهائي للاكتتاب عند 48 ريالاً للسهم من قبل شركة “إتش.إس.بي.سي العربية” السعودية، المستشار المالي والمنسق الرئيسي في الطرح العام الأولي.

وقالت المطاحن الحديثة في بيان لها إن نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات بلغ نحو 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بقطاع الأغذية وفرص النمو الواعدة التي تتمتع بها الشركة.

وتتمثل عملية طرح “المطاحن الحديثة” ببيع نحو 24.55 مليون سهم من أسهم الشركة “أسهم الطرح”، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

وكانت الشركة تُعرف سابقًا باسم شركة “المطاحن 3” وكانت مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفقًا لنشرة الإصدار الخاصة بها.

وتم الاستحواذ عليها بعد ذلك مقابل 818 مليون ريال من قبل كونسورتيوم يضم “MADA” القابضة والغرير للأغذية ومقرها الإمارات في عام 2021.

وحققت المطاحن الحديثة أرباحًا بقيمة 105 ملايين ريال في النصف الأول من عام 2023، على إيرادات بلغت 452 مليون ريال في نفس الفترة، بحسب نشرة إصدارها.