“المطاحن الحديثة” تظهر لأول مرة في “تداول” السعودية الأربعاء

ستقوم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية “MMC”، بقرع جرس السوق الرئيسي لتداول السعودية يوم الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان للسوق المالية السعودية.

وتختتم شركة المطاحن الحديثة “MMC”، المعروفة سابقًا باسم “Milling Company 3″، طرحًا عامًا أوليًا شهد بيع حصة قدرها 30٪، تم تخصيص90% منها للمؤسسات، والباقي للمستثمرين الأفراد.

شركة المطاحن الحديثة تطرح في “تداول”

وقد قامت شركة المطاحن الحديثة “MMC”، بتسعير الطرح العام الأولي بسعر 48 ريالا سعوديا للسهم، مما يقدر قيمة الشركة بمبلغ 3.9 مليار ريال سعودي.

وشهد الاكتتاب العام طلبًا قويًا من المستثمرين الأفراد، حيث بلغ معدل الاكتتاب 22 ضعفًا.

وسيمتلك المساهمون البائعون، مجتمعين 69% من شركة المطاحن الحديثة “MMC”، بعد الصفقة، وتشمل هذه الشركات مدى العالمية القابضة، وشركة الغرير للأغذية، وشركة مسافي.

ومن المقرر يوم الأربعاء، أنه سيتم السماح للأسهم بالتداول ضمن نطاق ±30% في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى قبل أن يتم تحديد سقف تداول بما لا يزيد عن 10% صعودًا أو هبوطًا.

بينما جميع الأسهم في “تداول“، تخضع لقاعدة 10% لأعلى أو لأسفل.

خطط نمو شركة المطاحن الحديثة “MMC”

تتطلع شركة المطاحن الحديثة “MMC”، إلى الاستثمار في بنيتها التحتية للحصول على حصة أكبر من سوق الدقيق، ومشتقاته.

كما أنها تبحث أيضًا في المنتجات الجديدة، والفئات ذات الصلة التي يمكنها الدفع بها.

وهي مهتمة بزيادة صادرات الدقيق، وتوسيع مبيعاتها من الأعلاف الحيوانية خارج منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.

شركة المطاحن الحديثة “MMC”، هي واحدة من العديد من شركات مطاحن الدقيق المملوكة للدولة، والتي تم بيعها للقطاع الخاص من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة في إطار خطة خصخصة الصناعة.

وتم بيعها إلى كونسورتيوم من المستثمرين مقابل 750 مليون ريال سعودي في عام 2020.

طرح شركة المطاحن الرابعة

ومنذ ذلك الحين، سعت المطاحن المخصخصة إلى بيع أسهمها، حيث تم طرح شركة المطاحن الأولى للاكتتاب العام في مايو بطرح عام أولي بقيمة 266 مليون دولار.

ويجري العمل على طرح عام أولي لشركة مطاحن أخرى، ومن المقرر أن يتم طرح شركة المطاحن الرابعة (MC4) للاكتتاب العام في النصف الأول من عام 2024. وقد قامت شركة المطاحن الرابعة بتعيين الرياض المالية كمستشار مالي للصفقة في يناير الماضي.