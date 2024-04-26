5.4 % ارتفاعا بأرباح “المطاحن الأولى” في الربع الأول من 2024

ارتفع صافي دخل شركة “المطاحن الأولى” (First Mills)، بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 77.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024، حسبما ذكرت في إفصاح لتداول.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 276.4 مليون ريال سعودي خلال الربع، بارتفاع بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

أسباب ارتفاع صافي دخل المطاحن الأولى

وعزت شركة “المطاحن الأولى“، الارتفاع في صافي الدخل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى نمو الإنتاج، والطاقة الجديدة على خلفية التشغيل الكامل لمطحنة C في جدة.

كما ساهمت المبيعات القوية من قطاعات الدقيق، والأعلاف، وتحسين التدفق النقدي، في تعزيز النمو في صافي الدخل.

مبيعات الدقيق 58.6% من إجمالي الإيرادات

وشكلت مبيعات الدقيق للشركة، 58.6% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول على خلفية التوسع في الطاقة الإنتاجية والنمو المكون من رقمين في منتجات العبوات الصغيرة.

وارتفعت مساهمة مبيعات الأعلاف في الإيرادات على أساس سنوي خلال نفس الفترة إلى 28.3% بسبب تحسن الطلب.

ومع ذلك، انخفضت مساهمة مبيعات النخالة في الإيرادات على أساس سنوي إلى 13.1% بعد أن أعطت الشركة الأولوية للاستهلاك في إنتاج الأعلاف للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد.

أول الشركات تطرح للخصخصة

وتعد شركة “First Mills“، إحدى شركات مطاحن الدقيق العديدة المملوكة للدولة، والتي باعتها الحكومة للقطاع الخاص في السنوات الأخيرة في إطار برنامج خصخصة الصناعة.

وكانت أول شركة ضمن المجموعة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في طرح عام أولي بقيمة 266 مليون دولار تمت مراقبته عن كثب في مايو من العام الماضي.