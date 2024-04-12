المستثمرون العالميون يسحبون 2.9 مليار دولار من صناديق الأسهم

قلص المستثمرون العالميون من حيازاتهم في صناديق الأسهم للأسبوع الثاني على التوالي في الأسبوع المنتهي في 10 نيسان / أبريل وبمقدار 2.9 مليار دولار، فيما ضخوا 12.8 مليار دولار في السندات، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض سعر الفائدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حزيران / يونيو، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأظهرت بيانات الاقتصادية ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في آذار / مارس، مما يلقي مزيداً من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وشهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الأسبوع، في حين شهدت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار وصناديق الأسهم الآسيوية بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، جمعت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات بلغت 891 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت صناديق السندات العالمية تدفقات قوية، حيث جمعت 12.8 مليار دولار على مدار الأسبوع، مدفوعة بضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وقام مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في “يو بي اس غلوبال لإدارة الثروات”، بمراجعة توقعاته متوقعاً أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدءاً من أيلول / سبتمبر بدلاً من يونيو.

وقال: “مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.55% بحلول إغلاق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، فإننا نعتبر الآن وقتاً جذاباً لتأمين العوائد. ونحتفظ بتفضيلنا للسندات عالية الجودة”.

وشهدت السندات الدولارية متوسطة الأجل تدفقات قوية بقيمة 2 مليار دولار، في حين حصلت السندات الحكومية قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي على 1.3 مليار دولار. وحصلت صناديق المشاركة في القروض على 686.6 مليون دولار، في حين جمعت الصناديق البلدية بالدولار الأمريكي 505 ملايين دولار.

ومن ناحية أخرى، شهدت صناديق سندات الشركات بالدولار الأمريكي تدفقات خارجة بلغ مجموعها مليار دولار، وشهدت صناديق السندات الدولارية العالمية ذات العائد المرتفع انخفاضاً قدره 473 مليون دولار.