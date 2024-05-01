القيمة السوقية لشركة سبينس 5.5 مليار درهم

أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينغ، صاحبة امتياز سلسلة متاجر تجزئة سبينس في الإمارات وسلطنة عمان، أنه تمت تغطية الطرح العام الأولي بنحو 64 مرة، ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في سوق دبي المالي في 9 أيار / مايو الجاري، وبلغت عائدات الطرح نحو 1.38 مليار درهم (375.75 مليون دولار)، بما يحدد القيمة السوقية للشركة عند نحو 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار) عند الإدراج.

وحددت شركة سبينس 1961 هولدينغ اليوم السعر النهائي للطرح العام الأولي عند 1.53 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري الاسترشادي.

وبلغ حجم الطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد.

وتشكل نسبة الطرح 25% من إجمالي الأسهم المصدرة.

أما المستثمرون المستهدفون فتوزعوا على شريحيتن: الشريحة الأولى تشمل المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تشمل الشريحة الثانية المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات.

وتشغل سبينس 75 متجراً لخدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية (سبينس) و(ويتروز) و(الفير) في سلطنة عمان والإمارات حيث تخطط لفتح متاجر جديدة هذا العام.