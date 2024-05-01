فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأسواق المالتجزئة

القيمة السوقية لشركة سبينس 5.5 مليار درهم

تشغل سبينس 75 متجراً لخدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية (سبينس) و(ويتروز) و(الفير) في سلطنة عمان والإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينغ، صاحبة امتياز سلسلة متاجر تجزئة سبينس في الإمارات وسلطنة عمان، أنه تمت تغطية الطرح العام الأولي بنحو 64 مرة، ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في سوق دبي المالي في 9 أيار / مايو الجاري، وبلغت عائدات الطرح نحو 1.38 مليار درهم (375.75 مليون دولار)، بما يحدد القيمة السوقية للشركة عند نحو 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار) عند الإدراج.

وحددت شركة سبينس 1961 هولدينغ اليوم السعر النهائي للطرح العام الأولي عند 1.53 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري الاسترشادي.

وبلغ حجم الطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد.

وتشكل نسبة الطرح 25% من إجمالي الأسهم المصدرة.

أما المستثمرون المستهدفون فتوزعوا على شريحيتن: الشريحة الأولى تشمل المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تشمل الشريحة الثانية المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات.

وتشغل سبينس 75 متجراً لخدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية (سبينس) و(ويتروز) و(الفير) في سلطنة عمان والإمارات حيث تخطط لفتح متاجر جديدة هذا العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...