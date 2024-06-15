الصين توافق على أول صناديق تستثمر في الأسهم السعودية

وافقت الصين على أول صناديق مؤشرات متداولة تستثمر في الأسهم السعودية، وذلك مع تعزيز بكين لعلاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب، كما قال مديرو صناديق استثمار لوكالة “رويترز”.

وذكرت شركتا “هواتاي باينبريدج إنفيستمينتس” و”ساذرن أسيت مانجمنت” الصينيتان، اللتان ستديران المنتجات بشكل منفصل، إن هذه المنتجات ستتبع صندوق المؤشرات المتداولة “سي.إس.أو.بي السعودية” المدرج في بورصة هونغ كونغ والذي دشنته في تشرين الثاني / نوفمبر شركة “سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت” ومقرها هونغ كونغ.

وقال دينغ تشين الرئيس التنفيذي لشركة “سي.إس.أو.بي” إن هذه الموافقة ستعزز التعاون بين السعودية والصين في أسواق رأس المال.

وتراجع صندوق المؤشرات المتداولة “سي.إس.أو.بي السعودية” نحو 5% حتى الآن هذا العام، مقارنة بصعود 3% في المؤشر الصيني سي.إس.آي 300. ويقتفي صندوق “سي.إس.أو.بي السعودية” أثر أداء مؤشر الأسهم القيادية السعودي.

وكانت “رويترز” قد أفادت في آب / أغسطس 2023 بأن بورصتي الصين والسعودية تجريان محادثات عن سماح كل منهما بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة الأخرى، وذلك في ظل تطلع البلدين إلى تعميق العلاقات المالية وسط تقارب العلاقات الدبلوماسية.

ومن خلال صناديق المؤشرات المتداولة، سيتمكن المستثمرون في الصين من التداول في الأسهم السعودية، بما في ذلك أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي.

وقالت الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين في وقت سابق هذا الأسبوع لرويترز إنها ترحب بتوسيع المؤسسات والمستثمرين الماليين الأجانب، بما في ذلك من الشرق الأوسط، لاستثماراتهم في الصين.

وصدر البيان رداً على طلب من رويترز للتعليق على أنباء تفيد بأن صندوق الثروة السيادي القطري وافق على شراء حصة نسبتها 10% في شركة “تشاينا أسيت مانجمنت”، ثاني أكبر شركة استثمار مشترك في الصين.