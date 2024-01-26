الصناديق المتداولة في سوق أبوظبي تقفز 160% إلى 5 مليارات درهم في 2023

تجاوزت قيمة الصناديق المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الـ 5 مليارات درهم في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 160% عن العام الذي سبقه، كما أن إجمالي أحجام تداول الصناديق المتداولة في السوق وصلت إلى مليار وحدة (مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 205% على أساس سنوي).

وقد استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار دولار (21 مليار درهم) في عام 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتاباً عاماً أولياً على مستوى العالم.

ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في جمع 50% من عائدات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023.

وقد أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، والذي يشكل أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة بتتبع أداء الأسهم الهندية في المنطقة.

وتولى إدارة الصندوق “لونيت كابيتال” شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ويحاكي الصندوق المؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index)، ويتتبع أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة متوافقة مع الشريعة في بورصة بومباي الهندية، بما في ذلك عدد من الشركات الرائدة في القطاع.

ويعد صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، ومن المقرر له توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين على أساس نصف سنوي.

ويسهم إدراج الصندوق في تعزيز حضور سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح المستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الهندية، حيث أصبح بمقدورهم الآن الوصول بشكلٍ مباشر إلى ثماني أسواق إقليمية وعالمية في العالم، ويعد هذا الادراج الحادي عشر من نوعه في السوق للصناديق الاستثمارية.