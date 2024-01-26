فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

الصناديق المتداولة في سوق أبوظبي تقفز 160% إلى 5 مليارات درهم في 2023

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول

فريق التحرير by فريق التحرير

تجاوزت قيمة الصناديق المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الـ 5 مليارات درهم في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 160% عن العام الذي سبقه، كما أن إجمالي أحجام تداول الصناديق المتداولة في السوق وصلت إلى مليار وحدة (مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 205% على أساس سنوي).

وقد استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار دولار (21 مليار درهم) في عام 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتاباً عاماً أولياً على مستوى العالم.

ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في جمع 50% من عائدات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023.

وقد أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، والذي يشكل أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة بتتبع أداء الأسهم الهندية في المنطقة.

وتولى إدارة الصندوق “لونيت كابيتال” شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ويحاكي الصندوق المؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index)، ويتتبع أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة متوافقة مع الشريعة في بورصة بومباي الهندية، بما في ذلك عدد من الشركات الرائدة في القطاع.

ويعد صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، ومن المقرر له توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين على أساس نصف سنوي.

ويسهم إدراج الصندوق في تعزيز حضور سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح المستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الهندية، حيث أصبح بمقدورهم الآن الوصول بشكلٍ مباشر إلى ثماني أسواق إقليمية وعالمية  في العالم، ويعد هذا الادراج الحادي عشر من نوعه في السوق للصناديق الاستثمارية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...