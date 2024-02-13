استثمارات النساء في السويد تتفوق على الرجال.. تعرف إلى السر

حققت محافظ الاستثمار في الأسهم المحلية التي اختارتها النساء في السويد أداء أفضل من استثمارات الرجال بنسبة 50%، طبقا لما نقلته بلومبرغ عن بيانات جمعتها يوروكلير السويد حول ممتلكات مستثمري التجزئة.

وقالت يوروكلير في بيان الثلاثاء، إن النساء حققن عائدا متوسطا قدره 15.1% على ممتلكاتهن في سوق الأسهم السويدي، مقارنة بـ 10.3% للرجال.

أسباب تفوق النساء في السويد

وهذا يحدث للمرة الأولى من 7 سنوات، حيث يميل الرجال إلى التفوق في الأداء منذ أن بدأت يوروكلير في تتبع البيانات في عام 2016، مع تفسير التحول الآن جزئيا، إلى النمو الأسرع في أعداد النساء.

وتميل المحافظ التي تديرها نساء إلى الاستثمار في شركات أكثر استقرارا، بالمقارنة باستثمارات الرجال التي تتجه أكثر إلى شركات التكنولوجيا حديثة العهد، وفق الشركة التي تعمل كمستودع مركزي للأوراق المالية في السويد.

وهذا الفارق يدعم الفرضية القائلة بأن “المستثمرات أكثر تجنبا للمخاطر من المستثمرين، على مستوى الأفراد والمؤسسات أيضا”، بحسب بلومبرغ.

وكانت الشركات التي حصلت على أكبر ملكية نسبية للإناث هي شركة التجزئة ،H&M Hennes & Mauritz AB ، بنسبة 51%، والشركة الاستشارية Sweco AB ، بنسبة 30%، ومنتج التعبئة والتغليف Billerud Aktiebolag، بنسبة 16%.

هل النساء أحرص من الرجال؟

القول بأن النساء أكثر تجنبا للمغامرة من الرجال افتراض قائم على صفات غير منظورة، وبالتالي لا يمكن إثباته أو نفيه بالتجربة، بحسب ما تخلص إليه ورقة بحثية لجولي نيلسون الزميلة الباحثة بجامعة تافتس الأمريكية.

وأشارت نيلسون، إلى أن القبول الواسع لهذا الافتراض “قائم على الانحياز التأكيدي لدى البشر أكثر من الواقع”.

كما تؤكد أبحاث أخرى أن النساء لديهن شهية للمخاطرة، لكن ميلهن إلى المغامرة يقتصر على سياقات محددة تشمل الاستثمار المجتمعي.

وقالت أنيلي ليندال، رئيسة قسم الأعمال في يوروكلير السويد: “نرى أن استراتيجية النساء للاستثمار في الشركات ذات رأس المال الكبير كانت ناجحة”.

وأضافت:” ومن ناحية أخرى، يمتلك الرجال ملكية في شركات موزعة على عدة قوائم”.