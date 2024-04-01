السوق السعودي يعلق تداول أسهم 8 شركات

أعلنت تداول السعودية اليوم تعليق التداول أسهم ثماني شركات في سوق الأسهم السعودية (تاسي) وسوق الأسهم النمو (نمو)، نظرًا لعدم إعلان هذه الشركات عن القوائم المالية السنوية.



وأوضحت إدارة تداول السعودية أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الالتزام بقواعد الإدراج، وتعزيزاً لشفافية ونزاهة السوق المالية، مؤكدة على أهمية التزام الشركات بالتقارير المالية الدورية، وتفادي التأخير في الإفصاح عن البيانات المالية المطلوبة.



جاء هذا القرار نتيجة لعدم امتثال الشركات التي تم تعليق تداول أسهمها؛ للتزاماتها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وفقاً للمدة الزمنية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية.



وتشمل الشركات التي تم تعليق تداول أسهمها اليوم: الشركة السعودية للأسماك، وشركة الكابلات السعودية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، إلى جانب شركة أسمنت نجران، وشركة أيان للاستثمار، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة الراشد للصناعة، وأخيراً شركة المناولة للشحن.



وأوضحت تداول السعودية، أن ذلك يأتي استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن تداول السعودية.





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