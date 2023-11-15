السعودية هندسة الطيران تخطط لطرح عام أولي

تهدف شركة السعودية هندسة الطيران (الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران سابقاً)، إحدى شركات مجموعة السعودية المملوكة للدولة، لإدراج أسهمها في طرح عام أولي قبل نهاية العقد الحالي، كما أوردت وكالة “رويترز” نقلاً عن فهد سندي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال سندي لوكالة “رويترز” على هامش معرض دبي للطيران إن الشركة تخطط لطرح عام أولي إما في عام 2028 أو2029، دون الكشف عن البورصة التي ستطرح فيها الأسهم.

وأضاف أن الشركة ليس لديها خطط حاليا للجوء لأسواق أدوات الدين.

وقال سندي “لدينا مؤسسات استثمارية التزمت بمبلغ كبير لبناء القدرات… وهو ما يغطي خطة أعمالنا حتى الطرح العام الأولي المستهدف”.

وشهدت المملكة موجة من عمليات الاكتتاب في السنوات القليلة الماضية، إذ أدرجت عدة شركات مدعومة من الدولة أسهمها أو تسعى إلى الإدراج، كجزء من خطط أوسع لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار.

وقال سندي إن الشركة تخطط لتوسيع قدراتها بشكل كبير حتى تتمكن من صيانة الطائرات بشكل كامل داخل المملكة.

وقال إنهم تمكنوا من تأمين ما يزيد على خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) لاستكمال قرية للصيانة والإصلاح والتعديل على أن يتم فتح المرحلة الأولى من المنشأة في أغسطس آب 2024. وأحجم سندي عن الإفصاح عن مصدر هذا الاستثمار.

وتخطط الشركة لزيادة عدد موظفيها من الميكانيكيين والفنيين إلى ثلاثة أمثال تقريبا في السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى التوسع في أسواق دولية جديدة.

وتنفق السعودية بسخاء على قطاع الطيران في إطار مساعيها لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والنقل، كجزء من أهداف طموحة لتنويع الاقتصاد بموجب خطة رؤية 2030.