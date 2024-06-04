السعودية للصناعات المتطورة تستحوذ على “دار البلد”

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دار البلد لحلول الاعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وتأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية الشركة السعودية للصناعات المتطورة في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.

وذكرت الشركة أن هذه المذكرة تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، كما إن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.

كما يهدف الاستحواذ على الشركة لدعم وضمان استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وتأهيلها للطرح في سوق الأسهم الرئيسي خلال العامين القادمين حيث إنها مصنفة تحت بند الشركات الكبيرة ومصنفة لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الاعمال الجوهرية، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

وتأسست شركة دار البلد لحلول الاعمال في عام 2001، وهي شركة تابعة لشركة دار البلد القابضة، ولها عدد من الفروع المحلية. وحققت الشركة أرباحاً صافية خلال عام 2023 تجاوزت 30 مليون ريال.