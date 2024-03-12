السعودية تقود ارتفاع البورصات الخليجية

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع يوم الثلاثاء بقيادة مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) وسط تقلب أسعار النفط، في حين انخفضت الأسهم المصرية بعد ثلاث جلسات من الارتفاعات غير المسبوقة.

وصعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 0.46 بالمئة إلى 21613.9 نقطة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات، إذ ارتفع سهم أكوا باور 2.6 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

وزاد سهم أرامكو السعودية 0.5 بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم إلى 35 ريالا من 34.5 ريال.

وشاركت أرامكو في أيضا في جولة تمويل لشركة كربون كابتشر التي مقرها لوس أنجليس.

وصعد المؤشر في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع ارتفاع سهم مجموعة تيكوم 2.2 بالمئة وسهم الأنصاري للخدمات المالية 1.8 بالمئة.

لكن المؤشر في أبوظبي تراجع بشكل هامشي متأثرا بانخفاض سهم مجموعة ألفا ظبي 0.4 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول 0.3 بالمئة. لكن سهم شركة الدار العقارية ارتفع 1.8 بالمئة.

واستقر المؤشر القطري وسط مكاسب أسهم المواد الأولية والمرافق والصناعة والطاقة والخسائر التي تكبدتها أسهم القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات.

وارتفع سهما مسيعيد للبتروكيماويات والشركة القطرية لصناعة الألمنيوم 2.6 و2.1 بالمئة على الترتيب، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.3 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس “الضبابية تكتنف اتجاه الأسواق إذ يؤثر الغموض في أسواق النفط والتوتر الجيوسياسي على المعنويات”.

وتقلبت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، ليرتفع سعر خام برنت 54 سنتاً إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.2 بالمئة بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع نزول جميع الأسهم تقريبا.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.6 بالمئة وسهم الشركة الشرقية 6.2 بالمئة.

وقال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن مصر رفضت قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالعملة المحلية لأجلي ثلاث وخمس سنوات.