السعودية تعتزم استثمار ملياري دولار في سندات لينوفو

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “لينوفو” تخطط لبيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري دولار لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي، لتكون أحدث شركة صينية تسعى لجمع التمويل من خلال إصدار مثل هذه السندات في غضون أيام قليلة.

وحددت الشركة سعر التحويل الأولي للسندات عند 10.42 دولار هونغ كونغ للسهم، وفقاً لإفصاحها بالبورصة. وكانت أسهم “لينوفو” أغلقت على سعر 11.82 دولار هونغ كونغ أمس الثلاثاء.

وسيتم إصدار السندات ذات العائد الصفري لشركة “آلات”، وهي شركة استثمارية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي أبرمت صفقة استراتيجية مع شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية “لينوفو”.

وتخطط الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وخوادم الذكاء الاصطناعي، ومقرها بكين، لبناء مركز للبحث والتطوير في الرياض وتوسيع الطاقة الإنتاجية في المنطقة.

وستمثل الأسهم الجديدة، عند الاستحقاق، حوالي 12% من رأس مال لينوفو الحالي، أو ما يقرب من 11% من رأس المال الجديد للشركة بعد إضافة الأسهم التي جرى تحويلها من السندات.

وقالت شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر إنها اقترحت إصدار سندات ضمانة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.15 مليار، وبسعر إصدار يبلغ 1.43 دولار هونغ كونغ لجمع أموال إضافية. وسيكون هذا الإصدار بموجب تفويض محدد.

وقد باعت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة الأسبوع الماضي 4.5 مليار دولار من السندات التي يمكن تحويلها إلى أسهم، وهو رقم قياسي للسندات القابلة للتحويل المقومة بالدولار من قبل شركة آسيوية، مع استخدام جزء من العائدات لإعادة شراء الأسهم. جاء ذلك بعد أيام فقط من قيام شركة التجزئة المنافسة عبر الإنترنت JD.com Inc ببيع ما مجموعه حوالي 2 مليار دولار من هذه الأوراق المالية.