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السعودية تتجه لجمع 11.2 مليار دولار من طرح “أرامكو”

ذكرت “رويترز” أنه تمت تغطية طرح “أرامكو السعودية” بما بين أربع وخمس مرات عند الحد الأدنى للنطاق السعري

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تتجه لجمع أكثر من 11.2 مليار دولار بعد تسعير طرحها العام الثانوي لأسهم “أرامكو السعودية” عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف.

وأبلغت بنوك عينتها “أرامكو” المستثمرين بأن الشركة تخطط لتسعير الأسهم عند 27.25 ريال سعودي، أو 7.27 دولار، مقارنة مع النطاق المستهدف بين 26.7 و 29 ريالاً.

كما أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأن السعودية تستعد لتسعير الأسهم في طرح شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو عند 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد.

وذكر أحد المصادر أن الطرح قد تمت تغطيته بما بين أربع وخمس مرات عند الحد الأدنى للنطاق السعري. يُظهر هذا الاهتمام الكبير بأسهم أرامكو مدى جاذبية الشركة للمستثمرين، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر شركات النفط في العالم.

ويُعد هذا الطرح جزءاً من استراتيجية السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. ومن المتوقع أن يوفر الطرح مبالغ كبيرة ستُستخدم في مشروعات التنمية والاستثمار داخل المملكة.

وتم الإعلان عن الطرح الأسبوع الماضي في صفقة مهمة للمساعدة في تمويل خطط تنويع الاقتصاد. وهو الأول منذ الطرح العام الأولي القياسي لشركة أرامكو في عام 2019.

وأغلق السهم أمس الخميس عند 28.30 ريال سعودي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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