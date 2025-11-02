السعودية، بدء الاشتراك في إصدار صكوك حكومية مخصصة للأفراد

تنطلق الجولة الادخارية الحادية عشر للعام 2025 لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد في السعودية وذلك بنسبة عائد 4.71%.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاشتراك في إصدار شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لمنتج صح للصكوك الحكومية المخصص للأفراد سيبدأ اليوم الأحد وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن الحكومة ​ السعودية من خلال وزارة المالية السعودية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

وتم تحديد نسبة العائد عند 4.71%، وسيتم التخصيص في يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وستكون فترة الاسترداد من يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 حتى الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت، وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق). ​

عوائد مجزية

والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شريطة أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية.

ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا توجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.

ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل​​، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار​.

ويأتي منتج “صح” ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي؛ أحد برامج رؤية 2030، الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.