الجمعية العامة للكابلات السعودية توافق على تخفيض رأسمال 75%

أعلنت شركة “الكابلات السعودية” أن الجمعية العامة غير العادية وافقت الثلاثاء على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنحو 75% ليصل إلى حوالي 77 مليون ريال.

وتأتي هذه الخطوة في اطار إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة بقيمة 196 مليون ريال في نهاية آذار/مارس 2022.

وشددت “الكابلات السعودية” في بيان لها على أن تخفيض رأس المال سيتم عبر إلغاء 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 0.7456 سهم لكل 1 سهم.

وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 466.73 مليون ريال، بنسبة زيادة 599%.

وسيرتفع عدد أسهم حقوق أولوية إلى 46.67 مليون سهم، بدلاً من 6.67 مليون سهم قبل الزيادة، عبر زيادة 40 مليون سهم.

وأوضحت أن زيادة رأس المال بغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.