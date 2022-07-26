الجزيرة كابيتال تعلن موعد انطلاق اكتتاب الأفراد في نقي للمياه

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، الثلاثاء، الطرح العام الأولي لشركة “نقي” للمياه، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بـ 69 ريال سعودي للسهم الواحد.

وقالت الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة نقي للمياه في بيان على “تداول السعودية” إنه إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح بنسبة تغطية بلغت 30.3 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأضافت: “ستبدأ مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 27 تموز/يوليو 2022، وستستمر إلى يوم الخميس 28 منه، وتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح ستة ملايين سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.