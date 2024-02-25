انهارت بـ5%.. ما الذي حدث في البورصة المصرية؟

تراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” في البورصة المصرية، بنسبة 5% مع إغلاق جلسة اليوم الأحد، بعد الإعلان يوم الجمعة عن صفقة حصول شركة “أيه دي كيو” الإماراتية على حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال شهرين.

الجنيه يقفز في السوق السوداء

وعلى وقع الصفقة، قفز الجنيه في السوق الموازية مقابل الدولار، وهو ما امتد أثره إلى البورصة المصرية اليوم، إذ بدأ المتداولون جني الأرباح من العديد من الأوراق المالية مع تعزيز مراكزهم على الجانب الآخر في أسهم الشركات العقارية التي قفز بعضها بنسب تصل إلى 20% اليوم في البورصة المصرية، ومنها سهم طلعت مصطفى القابضة التي أعلنت صباح الأحد مشاركتها في مشروع تطوير رأس الحكمة.

ورغم ارتفاع الجنيه بشكل فوري في كل من السوق الموازية “السوداء”، وسوق المشتقات، إلا أن سعر الصرف لا يزال ثابتا عند 30.95 جنيه للدولار في السوق الرسمية، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية إجراء تخفيض “متواضع” في قيمة الجنيه بحلول الخميس المقبل.

البورصة المصرية تهوي 5% بختام التعاملات

وبنهاية تعاملات اليوم الأحد، أغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، EGX30، على انخفاض بنسبة 5.01% ليغلق عند 27840 نقطة، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.2 مليار جنيه (127.1% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية).

كما تراجع مؤشر EGX70 في البورصة المصرية، للشركات متساوية الوزن بنسبة 3.95% ليغلق عند 7544 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX 100 بنسبة 3.81% ليغلق عند 10403 نقطة.

وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي مشترين بختام الجلسة، ما يعني ارتفاع المؤشر بنسبة 11.8% منذ بداية العام.

واستقر في المنطقة الخضراء في البورصة المصرية كلا من أسهم: أوراسكوم كونستراكشون، بنسبة ارتفاع 20%، وطلعت مصطفى القابضة، بنسبة زيادة 20%، وإيديتا، بنسبة صعود 20%.

بينما في المنطقة الحمراء كان أبرز الخاسرين في البورصة المصرية: الإسكندرية لتداول الحاويات، بنسبة تراجع 20%، وأبو قير للأسمدة، بنسبة هبوط 19.9%، وسيدي كرير للبتروكيماويات، بنسبة انخفاض 19.5%.

وخسرت القيمة السوقية للبورصة المصرية، نحو 119 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه.

أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية، ومنطقة حرة، ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي، والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.