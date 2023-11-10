الإمارات تستعد لاكتتاب عام جديد بقيمة 1,3 مليار درهم

أعلنت شركة “فينكس جروب” عن طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 1,36 مليار درهم في دولة الإمارات فقط، والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويبدأ الطرح في 16 تشرين الثاني / نوفمبر، لمدة 3 أيام على أن يكون الإغلاق في 18 نوفمبر، ومن المتوقع إدراج الشركة في 4 كانون الاول / ديسمبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 140 مليون دولار بما يعادل 514.15 مليون درهم، موزعة على 5.14 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.027 دولار بما يعادل 0.10 درهم لكل سهم. وتطرح الشركة عدد 907.3 مليون سهم تمثل 17.647% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح.

وبعد الطرح وبشرط أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، فإن رأس مال الشركة سوف يصبح 164.7 مليون دولار بما يعادل 604.88 مليون درهم مقسماً إلى 6.04 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.027 دولار بما يعادل 0.10 درهم لكل سهم.

وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لمطلق تقديرها، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وسيكون سعر الطرح 1.50 درهم، وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 1.36 مليار درهم.

وكانت “فينكس” أعلنت في بيان مؤخراً عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام، وقالت في إنها تكتل تكنولوجي متخصص بالحلول المتطورة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة.

وتأسست الشركة عام 2015، ولديها قدرة إجمالية مركبة تبلغ 725 ميجاوات في الإمارات العربية المتحدة وعمان والولايات المتحدة وكندا ودول رابطة الدول المستقلة، تتخصص المجموعة في خدمات متنوعة، بدءاً من الحوسبة عالية الأداء وحتى العملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة. وتعمل حالياً على تطوير حقل تعدين عملات مشفرة بقيمة ملياري دولار في الإمارات، وتوفر أجهزة التعدين وحلول الاستضافة لجميع فئات الأصول المعدنية.