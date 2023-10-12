تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” اليوم إلى مستوى 10478 نقطة، متراجعا 0.9 في المائة (نحو 95 نقطة).

تأتي هذه التراجعات نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والمتمثلة في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

حيث خسر مؤشر تداول للأسهم السعودية كل المكاسب التي حققها منذ بداية هذا العام، بعدما ألقى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بظلاله على المعنويات، وأدى إلى تفاقم المخاطر في السوق التي تعاني بالفعل من رياح عكسية بسبب السياسة النقدية والاضطرابات الجيوسياسية، وفق لـ”الشرق”.

و تراجع المؤشر بنحو 1%، الخميس، مواصلاً خسائره الأسبوعية، كما تخلى عن جميع المكاسب التي حققها منذ بداية 2023.

وصعد المؤشر بما يصل إلى 19% من أدنى مستوياته في مارس حتى يوليو الماضي، لكنه لم يتمكن من الدخول في منطقة السوق الصاعدة.

كما أدى انخفاض مؤشر “إم إس سي آي” المجمع لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الجاري إلى تمديد سلسلة الخسائر التي ينزفها منذ بداية هذا العام، وتجاوزها أكثر من 6%، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.

كما تتعرض البنوك السعودية -التي تشكل 36% من أسهم مؤشر تداول- لضغوط مع تقليص أسعار الفائدة المرتفعة الطلب على الائتمان، كما أن صعود تكاليف إعادة تمويل الديون يعرقل سداد الشركات للقروض. ومن المتوقع أن تتباين نتائج الأرباح في بعض القطاعات خلال الربع الثالث وسط ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.