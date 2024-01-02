فريق التحرير by فريق التحرير

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الأسهم السعودية تواصل الارتفاع متجاوزة 12100 نقطة

أغلق مؤشر “تاسي” بنهاية تداولات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.71% أو 86 نقطة إلى 12123 نقطة، لتبلغ مكاسبه في أول جلستين من العام الجديد 1.3%، بتداولات بلغت 9.8 مليار ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي “تاسي” للجلسة الثامنة على التوالي اليوم الثلاثاء متجاوزاً 12100 نقطة.

فقد أغلق مؤشر “تاسي” بنهاية تداولات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.71% أو 86 نقطة إلى 12123 نقطة، لتبلغ مكاسبه في أول جلستين من العام الجديد 1.3%، بتداولات بلغت 9.8 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم ” تْشب العربية للتأمين التعاوني” بنسبة 10%، وسهم “سال” بنسبة 9,93%، وسهم “ساكو” بنسبة 9,89%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: سهم “أميانتيت” بنسبة 6%، وسهم “نسيج” بنسبة 5.4%، وسهم “سابتكو” بنسبة 3,16%.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,58% بواقع 142,14 نقطة ليغلق عند مستوى 24630,40 نقطة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...