الأسهم السعودية تهبط 1,18% تحت ضغط النتائج المالية الضعيفة في الربع الثالث

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” إلى التراجع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي تحت ضغط النتائج المالية الضعيفة للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومنها شركة “معادن” التي تراجعت أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 46,8% فتراجع سعر السهم بنسبة 9,9% بنهاية جلسة اليوم.

ليتراجع المؤشر بنسبة 1,18% بواقع 137,3 نقطة عند 11530,4 نقطة، بعدما بلغ أعلى مستوى عند 11681 نقطة، لتتقلص مكاسبه إلى 2,2% منذ بداية السنة، لتصل القيمة السوقية إلى 10,66 تريليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 182,1 مليون سهم بتداولات 5,8 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 49 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 158 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “طباعة وتغليف” بنسبة 9,94%، و”تبوك الزراعية” بنسبة 9,91% و”رعاية” بنسبة 5,4%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “بترو رابغ” بنسبة 9,97%، “معادن” بنسبة 9,92% و”مبكو” بنسبة 7,8%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “معادن” بقيمة 637,5 مليون ريال، “دار الأركان” بقيمة 599 مليون ريال و”الأهلي” بقيمة 511,5 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,49% بواقع 96 نقطة ليغلق عند مستوى 19600,2 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 19,1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 356,9 ألف سهم نفذت عبر 1849 صفقة.