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الأسهم السعودية تكسب 17 مليار ريال خلال أسبوع

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1,23% خلال أسبوع بواقع 124,46 نقطة ليغلق عند 10277,7 نقطة بدعم من القطاعات الأساسية.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 17 مليار ريال خلال أسبوع، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 9,754 تريليون ريال، مقابل 9,737 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 65,5% خلال أسبوع إلى  23,2 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الأسبوع الأسبق.

وكان قطاع الاتصالات الأكثر ارتفاعاً خلال أسبوع بنسبة 5,1%، وارتفع مؤشر البنوك 1,77%، وقطاع المواد الأساسية نسبته 0,34%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5,4%.

وكان سهم “السعودي الألماني الصحية” الأكثر ارتفاعاً بنسبة 27,3%، ثم “ثمار” بنسبة 10% وسهم “اتحاد اتصالات” بنسبة 9,2%.

أما أكثر الشركات تراجعاً فكانت: “مجموعة تداول” بنسبة 9,6% ثم “مرافق” بنسبة 6,4% و”سابتكو” بنسبة 6,3%.

وتصدر سهم “الراجحي” التداولات الأسبوعية بقيمة 2,4 مليار ريال، تلاه سهم “الأهلي” بقيمة 1,2 مليار ريال، وسهم “أمريكانا” بقيمة 844,8 مليون ريال.

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