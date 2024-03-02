الأسهم الأمريكية والأوروبية تسجل مستويات قياسية جديدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية بنهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية جديدة مدفوعة بالأسهم شديدة التأثر بأسعار الفائدة، إذ يواصل المستثمرون التفاؤل بتقارير أرباح الشركات القوية مع تقييم بيانات سابقة أظهرت أن الأسعار الأساسية ما زالت مرتفعة.

وفي بورصة نيويورك، أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.

وفي شباط / فبراير، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وارتفع سهم إنفيديا يوم الجمعة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار للمرة الأولى.

وكسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما يصل إلى 41.16 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليغلق عند 5137.43 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 183.02 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 16272.22 نقطة. كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 90.43 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 39088.11 نقطة.

وفي أوروبا، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة عند أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا مكاسب للأسبوع السادس.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة لمستوى قياسي جديد أيضا ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الإقليمية حتى الآن في 2024.

وتصدر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة وكذلك قطاع التكنولوجيا مكاسب القطاعات بعد أن تقدم كل منهما أكثر من واحد بالمئة، بينما صعد قطاع الطاقة أيضا بفضل زيادة اثنين بالمئة في أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ للاتفاق على مستويات الإنتاج.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض الشهر الماضي، لكن نمو الأسعار الأساسية كان عنيدا. وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أن نشاط التصنيع واصل الانكماش الشهر الماضي على الرغم من أن الشركات كانت متفائلة بالعام الجديد مما يسلط الضوء على بعض المخاوف الاقتصادية.

ودفعت بيانات التضخم بنك جولدمان ساكس إلى التوقع بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في حزيران / يونيو بدلا من نيسان / أبريل.