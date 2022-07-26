فادي طنّوس by فادي طنّوس

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اسمنت اليمامة تحقق أرباحاً فاقت 90 مليون ريال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
اسمنت اليمامة
مصنع اسمنت اليمامة

أعلنت شركة اسمنت اليمامة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 16.75% في الربع الثاني من 2022، ليصل إلى نحو 90.7 مليون ريال سعودي بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 77.7 مليون ريال أرباح مع الربع ذاته من 2021.

ووفقاً لبيان لها على “تداول السعودية”، أعادت الشركة سبب ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، إلى ارتفاع كمية المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

كما ارتفع صافي أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 206.24% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي حين حققت نحو 29.6 مليون ريال.

وحصدت الشركة 209.29 مليون ريالمن مبيعاتها، لترتفع بنسبة 3.3% مقارنة مع حوالي 202.58 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وتراجع صافي أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 9.23% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 120.3 مليون ريال، مقابل 132.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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